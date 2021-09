Mattarella | siamo a bivio | sappiamo di dover cambiare passo

(Di lunedì 20 settembre 2021) "Ci sono momenti in cui si avverte di trovarsi davanti a un", di, di andare più veloci. Celebrando i 75 anni della Repubblica ho ricordato che voi giovani siete i ...

Lo ha detto il presidente Sergioda Pizzo Calabro per la cerimonia d'inaugurazione dell'anno scolastico. . 20 settembre 2021Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico, a Pizzo Calabro. "Guardare l'esuberanza dei nostri ragazzi, ...ROMA, 20 SET - "Ci sono momenti in cui si avverte di trovarsi davanti a un bivio", di dover "cambiare passo, di andare più veloci. Celebrando i 75 anni della Repubblica ho ricordato che voi giovani si ...Con la pandemia «la scuola è stata la prima a dover chiudere» ma ora, con le vaccinazioni, «questo non deve più accadere»: il presidente della Repubblica, ...