Green pass bis, governo pone la fiducia alla Camera (Di lunedì 20 settembre 2021) Il governo ha posto la fiducia alla Camera alla Legge di conversione del Green pass bis, che introduce la certificazione verde per le scuole e nelle Università. Lo ha comunicato all'Aula... Leggi su ilmattino (Di lunedì 20 settembre 2021) Ilha posto laLegge di conversione delbis, che introduce la certificazione verde per le scuole e nelle Università. Lo ha comunicato all'Aula...

Advertising

VittorioSgarbi : Da vaccinato non mi sento affatto minacciato da uno che non l’ha fatto: è un problema suo. Se non c’è un obbligo di… - borghi_claudio : Intanto se non erro questo bel decreto del green pass ancora in Gazzetta ufficiale non c'è. Mi arrivano voci che st… - HuffPostItalia : Preside posta foto di Auschwitz: 'Il Green pass rende liberi'. È bufera a Ferrara - SoniaLaVera : RT @stopcensura2020: NaturaSì pagherà i tamponi ai dipendenti non vaccinati: i ‘Sì Green Pass’ schiumano di rabbia - ANDRI76455127 : @ladareicxc @Newsexyshop Io ho il Green pass?? -