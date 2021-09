Gian Amedeo figlio Amedeo Goria, chi è? Il passato difficile (Di lunedì 20 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gian Amedeo figlio di Amedeo Goria, chi è il ragazzo? Dal carattere timido e schivo ha avuto un rapporto difficile con i genitori. Gian Amedeo figlio di Amedeo Goria, chi è? Il ragazzo oggi ha 28 anni ed è un ragazzo maturo e realizzato, anche se in passato ha avuto un’infanzia un po’ complicata. La Leggi su youmovies (Di lunedì 20 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.di, chi è il ragazzo? Dal carattere timido e schivo ha avuto un rapportocon i genitori.di, chi è? Il ragazzo oggi ha 28 anni ed è un ragazzo maturo e realizzato, anche se inha avuto un’infanzia un po’ complicata. La

Advertising

interistadoc_ : RT @sisalvichipuoo: fate uno switch soleil in stanza blu e amedeo con gian e tommaso e la stanza blu sarà perfetta, ainett free e i ratti t… - FrancescaArmen5 : RT @isabenanti: Un pensiero comunque a Gian Amedeo Goria che tra mamma, sorella e papà non può stare un anno senza che si parli dei cazzi s… - Elisa60388018 : RT @sisalvichipuoo: fate uno switch soleil in stanza blu e amedeo con gian e tommaso e la stanza blu sarà perfetta, ainett free e i ratti t… - juansheart : RT @sisalvichipuoo: fate uno switch soleil in stanza blu e amedeo con gian e tommaso e la stanza blu sarà perfetta, ainett free e i ratti t… - sisalvichipuoo : fate uno switch soleil in stanza blu e amedeo con gian e tommaso e la stanza blu sarà perfetta, ainett free e i ratti tutti insieme #gfvip -