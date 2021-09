GFVip, Gianmaria Antinolfi: «Voglio fare sesso nella casa, mi hanno chiesto di chiav** Sophie Codegoni» (Di lunedì 20 settembre 2021) Gianmaria Antinolfi nella bufera per le sue parole su Sophie Codegoni e il sesso al Grande Fratello Vip. L’ex di Belen Rodriguez ha raccontato al Alex Belli di essere entrato nella casa del Grande Fratello Vip con l’intento di «fare casino». Lui non avrebbe problemi a vivere l’intimità davanti alle telecamere, ma sembra che non abbia a disposizione il materiale. Polemica per le parole su Codegoni: «I miei amici mi hanno detto ‘chiav**i Sophie». Grande Fratello Vip, il piano di Gianmaria Antinolfi Gianmaria Antinolfi ha svelato il suo piano e la volontà di avere una relazione dentro la ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 20 settembre 2021)bufera per le sue parole sue ilal Grande Fratello Vip. L’ex di Belen Rodriguez ha raccontato al Alex Belli di essere entratodel Grande Fratello Vip con l’intento di «casino». Lui non avrebbe problemi a vivere l’intimità davanti alle telecamere, ma sembra che non abbia a disposizione il materiale. Polemica per le parole su: «I miei amici midetto ‘». Grande Fratello Vip, il piano diha svelato il suo piano e la volontà di avere una relazione dentro la ...

