ExoMars: il rover buca con successo la sua prima roccia sulla Terra (Di lunedì 20 settembre 2021) Il gemello di Rosalind Franklin, della missione congiunta ESA-Roscosmos ExoMars, ha perforato ed estratto campioni a 1,7 metri di profondità sulla Terra, arrivando più in profondità di qualsiasi altro rover o lander marziano. Leggi su aliveuniverse.today (Di lunedì 20 settembre 2021) Il gemello di Rosalind Franklin, della missione congiunta ESA-Roscosmos, ha perforato ed estratto campioni a 1,7 metri di profondità, arrivando più in profondità di qualsiasi altroo lander marziano.

