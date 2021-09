Bellissimo abbraccio tra Spalletti e sua figlia (Di lunedì 20 settembre 2021) Per Luciano Spalletti arriva un grande risultato con la vittoria contro l'Udinese che gratifica il suo lavoro svolto finora, ma emerge anche un altro bel momento per lui nel corso di un'intervista. Mentre il tecnico rilascia alcune dichiarazioni, interviene la figlia Matilde pronta ad abbracciare il padre con addosso la maglia di Osimhen. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 settembre 2021) Per Lucianoarriva un grande risultato con la vittoria contro l'Udinese che gratifica il suo lavoro svolto finora, ma emerge anche un altro bel momento per lui nel corso di un'intervista. Mentre il tecnico rilascia alcune dichiarazioni, interviene laMatilde pronta ad abbracciare il padre con addosso la maglia di Osimhen.

