Ascolti TV | Domenica 19 Settembre 2021 Flop Cattelan 12 7% | Scherzi a Parte cala al 15 2% Vince la Pallavolo 15 8% | 19 6% nel post Amici 19 5% batte Domenica In 14 4-14 7% Verissimo 16%-13 8% meglio di A Ruota Libera 13%

(Di lunedì 20 settembre 2021) AlessandroNella serata di ieri,19, su Rai1, dopo una presentazione di 2 minuti (3.610.000 – 16.16%), l’esordio di Alessandroalla guida di Da Grande – in onda dalle 21.32 alle 0.06 – ha conquistato 2.376.000 spettatori pari al 12.67% di share. Su Canale 5 la seconda puntata diha ottenuto un ascolto medio pari a 2.879.000 spettatori pari al 15.21% di share (Highlights di 3 minuti: 1.039.000 – 11.33%). Su Rai2 la dodicesima stagione di NCIS Los Angeles in prima tv assoluta ha catturato ...

tv di19 settembre 2021:In - Da Noi... a ruota libera contro Amici - Verissimo, chi l'ha spuntataIn in forte calo rispetto ai numeri della scorsa edizione: a ...La sfida negliper lasera il 19 settembre 2021 va a Rai 3 con la finale Italia - Slovenia da oltre 3 milioni di ...C'era attesa per un debutto eccellente, il passaggio da Sky a Rai 1 di un conduttore amato dai ragazzi. Domenica 19 settembre ha debuttato Alessandro Cattelan su Rai1 con Da grande uno show ricchissim ...Nuovo appuntamento con gli ascolti tv di domenica 19 settembre, caratterizzati in prime time dal debutto di Alessandro Cattelan con il suo show Da Grande, che ha segnato il debutto ufficiale nel prime ...