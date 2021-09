Wta Portoroz 2021: il montepremi e il prize money (Di domenica 19 settembre 2021) Il montepremi e il prize money del Wta di Portoroz 2021, torneo 250 di scena a settembre. Petra Martic è la numero uno del seeding, mentre nella parte bassa la favorita risulta la kazaka Putintseva. Per quanto riguarda le italiane, sono due le giocatrici presenti di diritto, ovvero Sara Errani e Jasmine Paolini. Il prize money totale del torneo corrisponde a circa 200mila euro, con 2.157 di questi che saranno distribuiti alle giocatrice fermatesi al primo turno. La vincitrice beneficerà invece di 25.242 euro complessivi, bottino impreziosito da 280 punti correlati. Di ... Leggi su sportface (Di domenica 19 settembre 2021) Ile ildel Wta di, torneo 250 di scena a settembre. Petra Martic è la numero uno del seeding, mentre nella parte bassa la favorita risulta la kazaka Putintseva. Per quanto riguarda le italiane, sono due le giocatrici presenti di diritto, ovvero Sara Errani e Jasmine Paolini. Iltotale del torneo corrisponde a circa 200mila euro, con 2.157 di questi che saranno distribuiti alle giocatrice fermatesi al primo turno. La vincitrice beneficerà invece di 25.242 euro complessivi, bottino impreziosito da 280 punti correlati. Di ...

