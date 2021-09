Pagelle Empoli Sampdoria | TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo

Advertising

MondoPrimavera : #EmpoliSpal, le pagelle degli estensi??? - MondoPrimavera : #EmpoliSpal, le pagelle dei toscani??? - fantapazzcom : Empoli-Venezia: le pagelle di Fantapazz - OdeonZ__ : Empoli-Venezia, le pagelle. Bajrami, il rigore non basta: 5,5. Henry, non solo il gol: 7 - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #EmpoliVenezia, le pagelle della Gazzetta -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Empoli

Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, lee le parole dei protagonisti. Le formazioni ufficiali: in attesa Sampdoria: in attesaAlle 12:30 di domenica 19 settembre l'ospiterà la Sampdoria in occasione del lunch match della quarta giornata di Serie A 2021/2022. lee le parole dei protagonisti.Francesco Caputo porta in vantaggio i blucerchiati sfruttando al meglio il bell’assist di Antonio Candreva: Sampdoria avanti a Empoli ...Al Castellani, 4a giornata di Serie A 2021/22 tra Empoli e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live del match La Sampdoria scende in campo per la quarta giornata del campionato di Serie ...