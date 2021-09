Motocross MXGP, caduta per Tony Cairoli e niente GP di Sardegna. Come sta il siciliano (Di domenica 19 settembre 2021) Solo qualche giorno fa Tony Cairoli aveva annunciato il ritiro dal Motocross a fine stagione, al termine di una carriera gloriosa e con ben nove titoli iridati in bacheca. Rimaneva però un ultimo obiettivo: provare a dare l’assalto a quella decima corona per la quale si trovava pienamente in lotta nel Campionato in corso. Oggi, tuttavia, il sogno del siciliano sembra definitivamente tramontato. Il quasi 36enne di Patti (li compirà tra quattro giorni) è rimasto vittima di un bruttissima caduta nel corso delle qualifiche del GP di Sardegna 2021 di MXGP. Sulla sabbia di ... Leggi su oasport (Di domenica 19 settembre 2021) Solo qualche giorno faaveva annunciato il ritiro dala fine stagione, al termine di una carriera gloriosa e con ben nove titoli iridati in bacheca. Rimaneva però un ultimo obiettivo: provare a dare l’assalto a quella decima corona per la quale si trovava pienamente in lotta nel Campionato in corso. Oggi, tuttavia, il sogno delsembra definitivamente tramontato. Il quasi 36enne di Patti (li compirà tra quattro giorni) è rimasto vittima di un bruttissimanel corso delle qualifiche del GP di2021 di. Sulla sabbia di ...

LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP in DIRETTA: bruttissima caduta per Tony Cairoli, ormai è ufficiale, non correrà! ...come decimo appuntamento stagionale del Mondiale Motocross . Dopo le due manche di Maggiora si torna a gareggiare in Italia, questa è al momento la situazione in classifica nella categoria MXGP: Tim ...

Motocross MXGP, caduta per Tony Cairoli e niente GP di Sardegna. Come sta il siciliano Dalle prime notizie pare che il fuoriclasse siciliano sia cosciente ed abbia il pieno movimento degli arti . Sembrava si trattasse solo di una grande botta a terra, tuttavia, dopo un esame più ...

MXGP: Gran Premio della Sardegna live in TV Motosprint.it MXGP della Sardegna: Pole a Herlings e Geerts il primo della storia del Motocross. La giornata non si è aperta nel migliore die modi, considerando l'infortunio di Cairoli (KTM) e le diverse cadute che hanno coinvolto piloti di MX2 ed MXGP.

LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP in DIRETTA: bruttissima caduta per Tony Cairoli CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BRUTTA CADUTA PER TONY CAIROLI NELLE QUALIFICHE: COME STA IL SICILIANO Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d ...

