Lutto nel mondo del calcio: Jimmy Greaves è morto a 81 anni (Di domenica 19 settembre 2021) Il mondo del calcio piange Jimmy Greaves. Il grande attaccante del Tottenham e del Chelsea, con una breve esperienza anche al Milan nel 1961/62, è morto a 81 anni. Ad annunciarlo sono gli Spurs, che ricordano Greaves come “non solo il recordman di reti del Tottenham, ma anche il miglior ‘tiratore scelto’ che questo Paese abbia mai visto“. Greaves era nella rosa dell’Inghilterra che vinse i Mondiali nel 1966: con i Tre Leoni ha collezionato 44 reti in 57 gare. ‘Greavsie’, questo il suo soprannome, ha realizzato in carriera 447 reti, tra cui 220 con la ... Leggi su sportface (Di domenica 19 settembre 2021) Ildelpiange. Il grande attaccante del Tottenham e del Chelsea, con una breve esperienza anche al Milan nel 1961/62, èa 81. Ad annunciarlo sono gli Spurs, che ricordanocome “non solo il recordman di reti del Tottenham, ma anche il miglior ‘tiratore scelto’ che questo Paese abbia mai visto“.era nella rosa dell’Inghilterra che vinse i Mondiali nel 1966: con i Tre Leoni ha collezionato 44 reti in 57 gare. ‘Greavsie’, questo il suo soprannome, ha realizzato in carriera 447 reti, tra cui 220 con la ...

Advertising

juventusfc : Le Juventus Women in campo con il lutto al braccio nel ricordo del giovane Bryan Dodien. - JuventusFCYouth : Anche l'Under 23 questa sera scenderà in campo a Busto Arsizio con il lutto al braccio nel ricordo di Bryan Dodien. - klaretta2006 : RT @CalcioPillole: Il calcio inglese piange la scomparsa di Jimmy #Greaves, miglior marcatore di tutti i tempi del #Tottenham. Per lui, anc… - sportface2016 : Ha indossato anche la maglia del Milan - CalcioPillole : Il calcio inglese piange la scomparsa di Jimmy #Greaves, miglior marcatore di tutti i tempi del #Tottenham. Per lui… -