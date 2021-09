LIVE Juventus-Milan 1-0 | Serie A calcio in DIRETTA | tentativo di Rabiot!

(Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58?di Theo Hernandez che manda alto sopra la traversa il pallone. 56? Si cominciano a muovere le due panchine. 54? Cross di Kalulu dalla destra, Szczesny blocca il pallone. 52? Tomori con il mancino, pallone altissimo sopra la traversa. 50? Bonucci per Rabiot che con il piatto sinistro non trova la porta. 48? Alex Sandro per Morata che prova di tacco, ma non riesce a dare forza al tiro. 46? Inizia il secondo tempo! 21.40che parte bene ma viene subito punito dallacon un contropiede micidiale condotto da Dybala e finalizzato da Morata. ...

È stata una settimana europea dal sapore diverso quella die Milan , ma per entrambi si è trattato di Europa che conta, e se per i bianconeri, che hanno vinto 3 a 0 in Svezia è stata quasi ...DIRETTAMILAN (RISULTATO1 - 0): KJAER KO!e Milan vanno al riposo sul punteggio di 1 - 0 in favore dei bianconeri. Al 31 Rabiot ingaggia un duello in velocità con Tomori, l'ex - Chelsea riesce a fermarlo dentro ...50' | Gran lancio di 50 metri di Bonucci per Rabiot, il cui tocco al volo, però, non impensierisce Maignan. 48' | Dopo un contrasto, restano contusi sia Tonali che Morata.Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 19 settembre, proseguendo il programma della 4^ giornata.