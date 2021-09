Gianmaria Antinolfi choc nella notte al GF Vip: ecco con chi farebbe sesso in Casa (Di domenica 19 settembre 2021) Gianmaria Antinolfi è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip con il preciso scopo di crearsi la “storiella” a favore di camera? Stanotte confidandosi con Alex Belli sono emersi alcuni dettagli choc. Gianmaria Antinolfi choc al GF Vip: ecco con chi farebbe sesso Io avevo programmato di entrare qui e fare un macello, avevo programmato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 19 settembre 2021)è entratodel Grande Fratello Vip con il preciso scopo di crearsi la “storiella” a favore di camera? Staconfidandosi con Alex Belli sono emersi alcuni dettaglial GF Vip:con chiIo avevo programmato di entrare qui e fare un macello, avevo programmato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

BARRICADE248 : Gianmaria Antinolfi e la prova lampante che tutti noi non siamo brutti,siamo poveri....#gfvip - blogtivvu : Gianmaria Antinolfi choc nella notte al GF Vip: ecco con chi farebbe sesso in Casa - IsaeChia : #GfVip 6, Gianmaria Antinolfi choc: “Io qua dentro chiaver*i di sicuro”. Ecco chi sta puntando “per fare show” “Se… - fashionmoda__ : Gianmaria Antinolfi è un bravo ragazzo. È un’unpopular opinion. Lo so. Dal discorso che ha fatto con il ragazzo nuo… - roeswvood : Gianmaria Antinolfi è un bravo ragazzo. È un’unpopular opinion. Lo so #gfvip -