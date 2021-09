GF Vip | un ex concorrente non ci sta! Ecco la frecciatina ad Alfonso Signorini

Leggi su 361magazine

(Di domenica 19 settembre 2021) Dopo due anni di espulsioni e di “processi alle intenzioni”, il Grande Fratello cambia registro e le prime frecciatine degli ex concorrenti non tardano ad arrivare “Quando mi hanno buttato fuori, nessuno di loro sapeva se avessi effettivamente bestemmiato o no perché ho detto “Dio bo”, che significa “Dio boni”, Dio buono. È un intercalare, un po’ come dire “cavolo” oppure “mamma mia”. Non è “po**o Dio”. Anch’io vengo da una famiglia religiosa, sarebbe stata assurda una bestemmia da parte mia”. Queste le dichiarazioni di Denis Dosio, rilasciate lo scorso Novembre 2020 ad un noto magazine, poco dopo la sua espulsione dalla casa del Grande Fratello Vip. Dopo mesi di polemiche e di ...