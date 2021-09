Formazioni ufficiali Empoli-Sampdoria | Serie A 2021 2022

(Di domenica 19 settembre 2021) Ledi, match della quarta giornata di. Grande attesa per la sfida del Castellani con le due squadre a caccia dei tre punti in questa domenica già cruciale per la lotta salvezza. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Le: Vicario; Marchizza, Mancuso, Cutrone, Henderson, Bajrami, Ricci, Stojanovic, Haas, Luperto, Ismajli: Audero, Bereszynski, ...

Commenta per primo Empoli : Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Henderson, Ricci, Haas; Bajrami; Cutrone, Mancuso. Sampdoria : Audero; Bereszynski, Yoshida, Colledy, Augello; Candreva, ...Ledi Empoli Sampdoria match valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi Empoli - Sampdoria, match ...La gara tra Empoli e Sampdoria sarà l’apertura della domenica di Serie A. Allo Stadio Castellani, alle 12.30, andrà in scena una sfida tra due squadre che non rinunciano a gio ...Formazioni ufficiali Empoli-Sampdoria: le scelte di Andreazzoli e D'Aversa per il match valido per la 4^ giornata di Serie A 2021-2022.