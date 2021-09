Fabrizia Santarelli ancora in costume a settembre | pazzesca è dir poco!

(Di domenica 19 settembre 2021)di nuovo inanche nel mese di: una bellezza davvero straordinaria. Per lei l’estate non s’ha da finire! L’estate per qualcuno non s’ha da finire. E… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizia Santarelli

BlogLive.it

... Medicina del lavoro, Università degli Studi di Trieste Prof.ssa Lory, Direttore ... Fabio Fatiguso Politecnico di Bari Prof.ssaSantini Università "Amedeo Avogadro" del Piemonte ...CHARLOTTE ROMPE GLI SCHEMI -, la modella mora pugliese di Avanti un altro , sfoggia un look da principessa; abito scenografico per Miss Universo 2012 Olivia Culpo; la modella ...Fabrizia Santarelli di nuovo in costume anche nel mese di settembre: una bellezza davvero straordinaria. Per lei l'estate non s'ha da finire!Fabrizia Santarelli ha pubblicato una serie di foto e video in cui abbraccia affettuosamente la sorella Cristiana. Ecco tutti i dettagli.