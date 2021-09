Covid in Campania, aumentano i casi: 362 positivi e 6 decessi (Di domenica 19 settembre 2021) In Campania si registrano 362 nuovi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Ciò è quando emerge dall’ultimo bollettino diffuso dall’Unità di Crisi regionale. I test effettuati sono stati 17.884, mentre sono 6 i decessi registrati. Sono 22 i posti letto di terapia intensiva occupati. Questo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 19 settembre 2021) Insi registrano 362 nuovial-19 nelle ultime 24 ore. Ciò è quando emerge dall’ultimo bollettino diffuso dall’Unità di Crisi regionale. I test effettuati sono stati 17.884, mentre sono 6 iregistrati. Sono 22 i posti letto di terapia intensiva occupati. Questo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

