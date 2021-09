Carlos Sainz: la lunga vita del Re Matador (Di domenica 19 settembre 2021) Con qualche capello bianco e qualche ruga in più attorno ai formidabili occhi castani, ma senza dubbio, egli rimane sempre “il Re”. O “El Matador”, un altro appellativo con cui è spesso chiamato, non tanto per la nazionalità spagnola, quanto per il suo irriducibile desiderio di inseguire e superare qualsiasi rivale. Carlos Sainz è uno Source Leggi su rallyeslalom (Di domenica 19 settembre 2021) Con qualche capello bianco e qualche ruga in più attorno ai formidabili occhi castani, ma senza dubbio, egli rimane sempre “il Re”. O “El”, un altro appellativo con cui è spesso chiamato, non tanto per la nazionalità spagnola, quanto per il suo irriducibile desiderio di inseguire e superare qualsiasi rivale.è uno Source

Ultime Notizie dalla rete : Carlos Sainz Laia Sanz magica nel Trial: è il suo 14° mondiale. Corona iridata pure per Bou ... il Mondiale di enduro e la Extreme E al volante di una Odyssey 21 elettrica nel team Acciona al fianco di Carlos Sainz. La vittoria, conquistata ieri sul suolo portoghese oltre a portare con sé il ...

Dakar - Audi RS Q e - Tron, test sulle dune in Marocco ... ovvero Stéphane Peterhansel con Edouard Boulanger , Carlos Sainz con Lucas Cruz e Mattias Ekström con Emil Bergkvist : i tre equipaggi si sono alternati a bordo dell'RS Q e - Tron per saggiare ...

F1: Carlos Sainz non si sente inferiore a nessuno Autoblog Alonso: “Non sfiderei Verstappen in Red Bull” “Al momento Verstappen è l’unico che non sfiderei ad armi pari in Red Bull”. Fernando Alonso non avrebbe alcun timore ad affrontare Lewis Hamilton come già avvenuto in McLaren nel 2007 oppure i ferrar ...

Laia Sanz vince nel Trial: è il 14° mondiale. Corona iridata pure per Bou La spagnola dopo 3 anni di tribolazioni conquista il titolo nel trial femminile con una gara di anticipo: "Con tutto quello che ho passato me lo merito". Festa pure per il suo connazionale Bou: 15° al ...

