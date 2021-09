Calcio, inizia il campionato di Serie D: in campo Vis Nova Giussano, Leon Vimercate, Folgore Caratese (Di domenica 19 settembre 2021) Tre formazioni di Monza e Brianza in campo per il debutto del campionato di Serie D domenica 19 settembre dopo gli anticipi del sabato: Leon Vimercate ospita la Castellanzese, Folgore Carate riceve Brianza Olginatese, a Giussano contro Vis Nova arriva il Breno. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 19 settembre 2021) Tre formazioni di Monza e Brianza inper il debutto deldiD domenica 19 settembre dopo gli anticipi del sabato:ospita la Castellanzese,Carate riceve Brianza Olginatese, acontro Visarriva il Breno.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio inizia Parte l'Eccellenza, alle 15 tutti in campo per la prima giornata Calcio 2021 - 2022 Eccellenza Abruzzo giorno dei giorni: alle 15, questo pomeriggio, riparte il campionato regionale di Eccellenza. La caccia alla serie D inizia oggi e sarà una lunga battaglia per ...

Calcio, il Crodo cerca punti nel Vercellese Derby per la Mergozzese e trasferta nel Vercellese per il Crodo. Inizia così la stagione agonistica delle due formazioni ossolane nel Campionato di Seconda Categoria. La Mergozzese è già attesa dal derby con il Gravellona San Pietro per una disputa tre due squadre ...

Calcio in TV, le partite di Serie A oggi e stasera: Juve-Milan su DAZN, orario Verona-Roma Sport Fanpage Empoli-Sampdoria, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE Inizia con la gara del Castellani tra Empoli e Sampdoria la domenica della quarta giornata di Serie A. Andreazzoli sceglie in attacco Mancuso e Cutrone, supportati alle spalle da Bajrami. D'Aversa con ...

Calcio Eccellenza, il risultato degli anticipi e il programma della 2^ giornata La seconda giornata del campionato di Eccellenza girone B è iniziata ieri con la netta affermazione del Città di Taormina (1-4) sul campo della Leonzio 1909. E’ un risultato netto... Vai all'articolo ...

