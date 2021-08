Uomini e donne, due ex cavalieri debuttano al cinema: “Ciak si gira” (Di lunedì 9 agosto 2021) Due ex cavalieri di Uomini e donne debuttano al cinema In arrivo grandi novità per due ex personaggi del torno over, ma anche per i fan di Maria De Filippi. Sossio Aruta, storico ex cavaliere del format, dopo un lungo periodo di pausa dal lavoro è pronto per un nuovissimo progetto. Quest’ultimo ha fatto sapere L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 9 agosto 2021) Due exdialIn arrivo grandi novità per due ex personaggi del torno over, ma anche per i fan di Maria De Filippi. Sossio Aruta, storico ex cavaliere del format, dopo un lungo periodo di pausa dal lavoro è pronto per un nuovissimo progetto. Quest’ultimo ha fatto sapere L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

marattin : Si accusa spesso la politica di occuparsi del nulla. Dal 1 luglio due milioni di persone escluse da ogni sostegno a… - Agenzia_Ansa : Le donne invecchiano peggio degli uomini, in Italia il gap è maggiore. Studio sulla rivista Lancet, analizzati i da… - virginiaraggi : Confiscati beni per oltre 460 milioni all’imprenditore Mauro Balini. Arrestato nel 2015 per associazione a delinque… - Leucodermis : RT @GregoriodeFalco: Muoiono in mare centinaia e centinaia di persone, uomini donne e bambini, anche piccolissimi, e queste navi sono da me… - gipipopi : RT @marattin: Si accusa spesso la politica di occuparsi del nulla. Dal 1 luglio due milioni di persone escluse da ogni sostegno alla famigl… -