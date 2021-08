Jannik Sinner top15 nel ranking Atp dopo la vittoria a Washington! Proiezioni classifica verso gli US Open (Di lunedì 9 agosto 2021) Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 500 di Washington, sconfiggendo in finale lo statunitense Mackenzie Mcdonald. Il tennista italiano è tornato al successo, tra l’altro in una kermesse di prestigio, dopo le difficoltà riscontrate a Wimbledon e la decisione di non disputare le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’altoatesino ha ritrovato il suo gioco ed è riuscito a imporsi sul cemento americano, ottimo viatico in vista degli ormai imminenti US Open, ultimo Slam della stagione di tennis. L’azzurro ha messo in saccoccia 500 punti e grazie a questo risultato è schizzato nel ranking ATP. La nuova ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 agosto 2021)ha vinto il torneo ATP 500 di Washington, sconfiggendo in finale lo statunitense Mackenzie Mcdonald. Il tennista italiano è tornato al successo, tra l’altro in una kermesse di prestigio,le difficoltà riscontrate a Wimbledon e la decisione di non disputare le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’altoatesino ha ritrovato il suo gioco ed è riuscito a imporsi sul cemento americano, ottimo viatico in vista degli ormai imminenti US, ultimo Slam della stagione di tennis. L’azzurro ha messo in saccoccia 500 punti e grazie a questo risultato è schizzato nelATP. La nuova ...

