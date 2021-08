Fake Pass: Green Pass falsi in vendita su Telegram | Punto Informatico (Di lunedì 9 agosto 2021) Identificati gli amministratori di 32 canali Telegram che proponevano Green Pass falsi: le vittime del raggiro ora rischiano una doppia truffa. Fake Pass: Green Pass falsi in vendita su Telegram Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Fake Pass: Green Pass ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 9 agosto 2021) Identificati gli amministratori di 32 canaliche proponevano: le vittime del raggiro ora rischiano una doppia truffa.insu. Read MoreL'articolo...

