Calciomercato Inter, Lautaro via | Marotta piazza il poker (Di lunedì 9 agosto 2021) L'Inter prova a blindare Lautaro Martinez ma se parte, Marotta è pronto a mettere in fila quattro colpi L'Inter sta per ufficializzare la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea che porterà… L'articolo Calciomercato Inter, Lautaro via Marotta piazza il poker è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com.

DiMarzio : #Dzeko @Inter ?: contratto biennale, c’è ok di @EdDzeko e i club hanno avuto primo contatto diretto ieri: la… - DiMarzio : #Lukaku sempre più vicino al @ChelseaFC: ottimismo per la chiusura a 115 milioni senza contropartite @Inter @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Chelsea-#Lukaku, ottimismo per la chiusura dell'affare dopo l'offerta all'@Inter - infoitsport : Calciomercato Inter – Casting per il dopo Lukaku: ecco i nomi - ilRomanistaweb : #Dzeko dice sì all'Inter. L'alternativa ora è Azmoun Il bosniaco convinto dal biennale garantito da Marotta. La Ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter L'Inter non si arrende per Vlahovic della Fiorentina: le ultime Commenta per primo Le attenzioni dell'Inter per Dusan Vlahovic sono sempre tante. Da indiscrezioni fiorentine nell'approccio con gli uomini di Rocco Commisso i nerazzurri avrebbero toccato addirittura quota 50 milioni di euro, ma l'...

Inter: l'ultima cena di Lautaro con Lukaku Commenta per primo Inter: Lautaro Martinez - Vidal - Lukaku , ultimo pranzo insieme?

Calciomercato Inter, Di Marzio scatenato: “Ecco cosa succederà” Cittaceleste.it Calciomercato Inter – Casting per il dopo Lukaku: ecco i nomi Il giocatore della Lazio è in uscita dalla Capitale e i nerazzurri lo osservano molto da vicino, con Simone Inzaghi che lo conosce alla perfezione. Ecco tutti i nomi valutati dalla dirigenza nerazzurr ...

Di Marzio: “L’Inter vuole Duvan ma l’Atalanta ha un veto: non lo cede finché…” Non solo Edin Dzeko per l’Inter. Gianluca Di Marzio parla così del tema Duvan Zapata per i nerazzurri: “Oltre a Dzeko, l’Inter vorrebbe portare in nerazzurro anche Duvan Zapata, ma la situazione non è ...

