Vaccino Covid, Magrini: "Probabile una dose all'anno" (Di domenica 8 agosto 2021) La convivenza col Covid renderà necessario fare il Vaccino "verosimilmente ogni anno, ma sarà una decisione collegiale da prendere nei prossimi mesi". Così Nicola Magrini, direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) in un'intervista al Corriere della Sera, dove spiega anche che "parlare in modo generico di terza dose è un messaggio che confonde". "Un richiamo anticipato non sarà per tutti, solo per gli immunodepressi come trapiantati, pazienti oncologici o coloro che fanno specifiche terapie immunosoppressive che è stato dimostrato beneficiano di una terza dose per raggiungere una buona ...

