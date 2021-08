Ufficiale: Raul Fernandez passa in MotoGP nel 2022 (Di domenica 8 agosto 2021) La notizia era già nell’aria, ma adesso è Ufficiale. Raul Fernandez nel 2022 sarà un pilota MotoGP, e sarà in KTM. La casa austriaca, nel bel mezzo delle FP4 del GP di Stiria, annuncia il passaggio del forte pilota madrileno verso il team Tech3, dove affiancherà Remy Gardner. “Sono davvero felice di avere questa occasione“, ha commentato lo spagnolo. “È il sogno di ogni pilota. Ma l’obiettivo principale rimane sempre rimanere concentrato per questa stagione, dando il massimo per cercare di lottare per il titolo“. “Abbiamo un dream team, quindi portarli entrambi in classe regina ci ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 8 agosto 2021) La notizia era già nell’aria, ma adesso ènelsarà un pilota, e sarà in KTM. La casa austriaca, nel bel mezzo delle FP4 del GP di Stiria, annuncia ilggio del forte pilota madrileno verso il team Tech3, dove affiancherà Remy Gardner. “Sono davvero felice di avere questa occasione“, ha commentato lo spagnolo. “È il sogno di ogni pilota. Ma l’obiettivo principale rimane sempre rimanere concentrato per questa stagione, dando il massimo per cercare di lottare per il titolo“. “Abbiamo un dream team, quindi portarli entrambi in classe regina ci ...

Advertising

infoitsport : UFFICIALE - Raul Fernandez nel 2022 in MotoGP con il team Tech3 KTM - infoitsport : MotoGP 2021. GP di Stiria al Red Bull Ring. Ufficiale: Raul Fernandez al posto di Petrucci nel 2022 - umbriaOn : #MotoGp, #Ktm congeda #Petrucci. Il #ternano: «#Deluso e #dispiaciuto. ‘Licenziato’ con la tuta addosso» - andrea95l : RT @thelastcornerit: UFFICIALE: Raul Fernandez in MotoGP nel 2022 con Tech 3! - - thelastcornerit : UFFICIALE: Raul Fernandez in MotoGP nel 2022 con Tech 3! - -