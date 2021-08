Torino, Rodriguez: «Siamo una bella squadra. Juric ci piace» (Di domenica 8 agosto 2021) Ricardo Rodriguez, esterno del Torino, ha parlato al termine dell’amichevole persa contro l’AZ Alkmaar: le sue parole SCONFITTA – «Volevamo vincere, era una gara intensa. Abbiamo fatto bene sia noi che loro, ci manca ancora qualcosa ma stiamo facendo bene e abbiamo bisogno di un po’ di tempo. Se facciamo così, posSiamo fare molto bene». IDENTITA’ – «Sappiamo cosa dobbiamo fare: ascoltiamo il mister e facciamo ciò che ci dice. Ci piace il gioco di Juric, giochiamo bene e questo è importante. Siamo insieme da molto tempo, Siamo una bella ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021) Ricardo, esterno del, ha parlato al termine dell’amichevole persa contro l’AZ Alkmaar: le sue parole SCONFITTA – «Volevamo vincere, era una gara intensa. Abbiamo fatto bene sia noi che loro, ci manca ancora qualcosa ma stiamo facendo bene e abbiamo bisogno di un po’ di tempo. Se facciamo così, posfare molto bene». IDENTITA’ – «Sappiamo cosa dobbiamo fare: ascoltiamo il mister e facciamo ciò che ci dice. Ciil gioco di, giochiamo bene e questo è importante.insieme da molto tempo,una...

Advertising

Toro_News : ?? | POSTPARTITA Il commento di #Rodriguez nel postpartita di #AZTorino ?? - ManofUoma : linetty Rodriguez verdi Zaza & Co. titolari. che bel toro, una gioia da vedere... #TorinoFC #Torino come cazzo fa… - AlesSantomauro : RT @CorriereGranata: ?? Qualche modifica per #Juric nell'XI iniziale che scenderà in campo alle 17.55 contro l'@AZAlkmaar: c'è #Berisha in p… - NicoloAiazzone : RT @CorriereGranata: ?? Qualche modifica per #Juric nell'XI iniziale che scenderà in campo alle 17.55 contro l'@AZAlkmaar: c'è #Berisha in p… - CorriereGranata : ?? Qualche modifica per #Juric nell'XI iniziale che scenderà in campo alle 17.55 contro l'@AZAlkmaar: c'è #Berisha i… -