Superbike, Razgatlioglu vince la Superpole Race del GP della Repubblica Ceca 2021 davanti a Redding e Rea (Di domenica 8 agosto 2021) Toprak Razgatlioglu si impone anche nella Superpole Race del Gran Premio della Repubblica Ceca 2021, concludendo una maestosa prova sempre in testa dalla prima all’ultima curva dei 10 giri previsti sul circuito di Most. Il turco della Yamaha accorcia ulteriormente il divario rispetto al britannico Jonathan Rea (Kawasaki), terzo a un paio di secondi dal vincitore e alle spalle anche della Ducati del connazionale Scott Redding. Festa grande, nonostante la delusione, per il campione del mondo che centra il 200° podio ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) Topraksi impone anche nelladel Gran Premio, concludendo una maestosa prova sempre in testa dalla prima all’ultima curva dei 10 giri previsti sul circuito di Most. Il turcoYamaha accorcia ulteriormente il divario rispetto al britannico Jonathan Rea (Kawasaki), terzo a un paio di secondi dal vincitore e alle spalle ancheDucati del connazionale Scott. Festa grande, nonostante la delusione, per il campione del mondo che centra il 200° podio ...

