Star Wars Redemption è un impressionante fan-game e ha perfino una demo giocabile! (Di domenica 8 agosto 2021) Un gruppo di appassionati fan di Star Wars, riunito sotto il nome di Square Phoenix, ha realizzato un impressionante videogame fan-made, dedicato all'immortale saga di George Lucas, intitolato Star Wars Rebellion. Il gioco in questione, realizzato con Unreal Engine 4, è ambientato durante la Guerra dei Cloni e segue la storia di un guerriero Jedi intento a combattere insieme ad un'esercito di cloni contro l'Armata Droide Separatista. Questo è quanto apprendiamo dal trailer visibile qui di seguito, ma se volete teStare il gioco voi stessi, potete tranquillamente farlo:

