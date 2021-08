Roma, violenza a Labaro: rimprovera due nomadi, loro lo massacrano di botte e lo investono (Di domenica 8 agosto 2021) Pulisce i marciapiedi di Labaro. Nella zona nord di Roma tutti lo conoscono. Qualcuno ogni giorno gli lascia qualche moneta nella scatola di cartone che mette sul bordo del marciapiede. Lui ringrazia e continua a spazzare e a togliere erbacce. Per questo quando ha visto due nomadi che, dopo aver rovistato nei cassonetti, avevano gettato i rifiuti a terra è intervenuto. E così gli ha detto di raccogliere tutto. A quel punto i due sono saliti sul furgone e lo hanno investito. Poi sono scesi dal mezzo e lo hanno picchiato con un bastone. Quindi si sono dati alla fuga. Labaro, nomadi ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 8 agosto 2021) Pulisce i marciapiedi di. Nella zona nord ditutti lo conoscono. Qualcuno ogni giorno gli lascia qualche moneta nella scatola di cartone che mette sul bordo del marciapiede. Lui ringrazia e continua a spazzare e a togliere erbacce. Per questo quando ha visto dueche, dopo aver rovistato nei cassonetti, avevano gettato i rifiuti a terra è intervenuto. E così gli ha detto di raccogliere tutto. A quel punto i due sono saliti sul furgone e lo hanno investito. Poi sono scesi dal mezzo e lo hanno picchiato con un bastone. Quindi si sono dati alla fuga....

