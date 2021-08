Roma, Mourinho perde la testa: faccia a faccia con l’arbitro [VIDEO] (Di domenica 8 agosto 2021) La Roma è scena in campo per l’amichevole contro il Betis, non è stata una bella partita per i giallorossi ma la sfida è stata nettamente condizionata dalle decisioni arbitrali. La gara si è conclusa con la vittoria del club spagnolo con il risultato di 5-2: le reti sono state realizzate da Rodri, Fekir, Moreno, Tello e Robert mentre per i giallorossi Shomurodov e Mancini. Il secondo tempo è stato inoltre di grande tensione, si sono registrate tre espulsioni per il club italiano: la prima con Pellegrini per doppia ammonizione, stesso provvedimento anche per Mancini ed il rosso diretto a Karsdorp. Furioso anche l’allenatore Josè Mourinho che ha perso la ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 8 agosto 2021) Laè scena in campo per l’amichevole contro il Betis, non è stata una bella partita per i giallorossi ma la sfida è stata nettamente condizionata dalle decisioni arbitrali. La gara si è conclusa con la vittoria del club spagnolo con il risultato di 5-2: le reti sono state realizzate da Rodri, Fekir, Moreno, Tello e Robert mentre per i giallorossi Shomurodov e Mancini. Il secondo tempo è stato inoltre di grande tensione, si sono registrate tre espulsioni per il club italiano: la prima con Pellegrini per doppia ammonizione, stesso provvedimento anche per Mancini ed il rosso diretto a Karsdorp. Furioso anche l’allenatore Josèche ha perso la ...

