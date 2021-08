MotoGp | Martin vince il Gp di Stiria Sul podio anche Mir e Quartararo

Advertising

fattoquotidiano : MotoGp, vince Jorge Martin davanti a Mir: il rookie regala la prima vittoria al Team Pramac - SkySportMotoGP : ? Grande battaglia tra Martin e Mir (-13??) ?? El Diablo provo a ricucire, Ducati indietro LIVE ?… - infoitsport : MotoGp, Gp Stiria: trionfa Ducati con Martin, Quartararo 3° - lollosambucci91 : #StyrianGP, trionfa #Martin. Errore di gomma per #Bagnaia, decimo #MotoGP Il pezzo per #Quanteruote.it - MasterblogBo : SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Jorge Martin conquista il Gran Premio di Stiria e ottiene la prima vittoria in ca… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Martin

Dopo pochi chilometri si forma un quintetto in vetta , con Miller,, Mir, Quartararo e Zarco, mentre Bagnaia (che monta la hard anteriore rispetto alla media del primo via) non riesce a ...... caduto a pochi giri dalla fine Jorgesu Ducati del Team Pramac vince il Gran premio di Stiria, in Austria. Lo spagnolo del team italiano, alla sua prima vittoria in, ha condotto la ...Le colline di Spielberg hanno visto la nascita di una nuova stella della MotoGP. Dopo la Pole conquistata ieri, oggi il rookie Jorge Martin conquista la sua ...SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Jorge Martin conquista il Gran Premio di Stiria e ottiene la prima vittoria in carriera in MotoGP. Il pilota spagnolo della Ducati Pramac Racing, che partiva dalla po ...