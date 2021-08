Messi in lacrime fatica a iniziare la conferenza stampa d’addio al Barcellona – Video (Di domenica 8 agosto 2021) Il giorno dell’addio al Barcellona per Leo Messi è parso molto difficile. Non appena si presenta in conferenza stampa, è scoppiato in lacrime davanti ai giornalisti. Troppa l’emozione, troppa la commozione dopo 21 anni di successi in blaugrana. “È un giorno difficile per me – dirà più tardi -. Volevo restare ma non è stato possibile, questo però è un arrivederci, l’ho promesso ai miei figli. Il Psg? È una possibilità, ma non c’è nulla di chiuso”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) Il giorno dell’addio alper Leoè parso molto difficile. Non appena si presenta in, è scoppiato indavanti ai giornalisti. Troppa l’emozione, troppa la commozione dopo 21 anni di successi in blaugrana. “È un giorno difficile per me – dirà più tardi -. Volevo restare ma non è stato possibile, questo però è un arrivederci, l’ho promesso ai miei figli. Il Psg? È una possibilità, ma non c’è nulla di chiuso”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

