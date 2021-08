Messi, addio in lacrime: “Psg? Non ho ancora accordi con altri club. Questo è il momento più difficile” (Di domenica 8 agosto 2021) Lionel Messi non sarà più un giocatore del Barcellona. Dopo aver ascoltato la verità di Joan Laporta, presidente del club catalano, adesso è il turno del campione argentino, che ha risposto per l’ultima volta ai giornalisti dall’Auditori Camp Nou. Presenti in sala anche diversi ex compagni, come Piqué, Xavi e Puyol. Messi è scoppiato in lacrime prima ancora di cominciare a parlare, con la moglie Antonella Rocuzzo che gli ha passato dei fazzoletti per asciugarsi il viso. Buongiorno a tutti, non so se nemmeno se riuscirò a parlare. Ho sempre cercato di comportarmi con umiltà, rispetto e l’ho fatto con tutti ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 8 agosto 2021) Lionelnon sarà più un giocatore del Barcellona. Dopo aver ascoltato la verità di Joan Laporta, presidente delcatalano, adesso è il turno del campione argentino, che ha risposto per l’ultima volta ai giornalisti dall’Auditori Camp Nou. Presenti in sala anche diversi ex compagni, come Piqué, Xavi e Puyol.è scoppiato inprimadi cominciare a parlare, con la moglie Antonella Rocuzzo che gli ha passato dei fazzoletti per asciugarsi il viso. Buongiorno a tutti, non so se nemmeno se riuscirò a parlare. Ho sempre cercato di comportarmi con umiltà, rispetto e l’ho fatto con tutti ...

Advertising

angelomangiante : #Messi : 'Non sono pronto a questo. È difficile dire addio. Ringrazio i miei compagni che sono qui. Ringrazio i ti… - DiMarzio : Le #primepagine spagnole dopo l'annuncio dell'addio di #Messi - GoalItalia : #Messi, addio al Barcellona in lacrime: 'Dopo ventuno anni è il mio ultimo giorno qui' ?? - pierpaolopenza : @pisto_gol L'addio di Messi al Barça, (per motivi economici) è il punto più basso del calcio mondiale. Spero adesso… - gilnar76 : Messi: «Non sono pronto a questo, volevo un addio sul campo» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan -