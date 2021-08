Marcinelle | 65 anni fa una tragedia raramente ricordata | questo è l’errore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 agosto 2021) Dimentichiamo in fretta, troppo in fretta. Non abbiamo mai fatto i conti con il passato. Un passato che non passa mai veramente, perché è sempre ben nascosto, celato nei meandri del presente. Tutto continua a scorrere, come acque carsiche invisibili che alimentano un fiume lento e pigro. “Chi non conosce il proprio passato è condannato a ripeterlo” ha scritto George Santayana. Forse, se conoscessimo meglio il nostro, guarderemmo con occhi diversi quelle donne e quegli uomini che oggi rischiano la vita per cercare un domani migliore. E forse sentiremmo un po’ più di compassione per quelli tra di loro che perdono la vita. Era l’8 agosto, come oggi, 65fa. Da dieci ...