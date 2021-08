Maneskin | addio a Damiano? Alessi lancia la bomba

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin addio

Il suonon getta solo ombre in termini tattici e di gioco, ma crea un pericoloso alone che ... Un duetto trae Iggy Pop … no, forse questo non proprio, anche se è davvero una ...Mentre l'Italia darà il via il 16 settembre alla quindicesima edizione , in Gran Bretagna X Factor si prepara a unche, ora come ora, sembra definitivo. Dopo 17 anni e 15 stagioni, il talent show ideato nel 2004 da Simon Cowell non comparirà, infatti, nella programmazione dell'emittente inglese ITV. L'ultima ...Una clamorosa indiscrezione riguarda i Maneskin e soprattutto il suo leader Damiano. Ma di che cosa si tratta? I dettagli ...I Maneskin instancabili: niente vacanze per Damiano, Victoria, Ethan e Thomas. Ecco dove sono per il weekend. Un giorno di relax può bastare per i Maneskin che non si sono concessi alcuna vacanza cont ...