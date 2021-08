Lo struggente addio di Messi | “Non sarei voluto andar via e di certo non in questo modo”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 8 agosto 2021)il discorso dial Barcellona di. Dopo tanti anni, la pulce lascia il club che lo ha lanciato tra le stelle del firmamento e con la quale ha vinto di tutto. Queste le sue parole: “Fino alla fine stavo cercando di capire cosa avrei detto, ma non so… ero bloccato. È molto difficile per me, dopo tanti anni, fare tutta la mia vita qui. Non ero pronto per. L’anno scorso ero convinto di voler partire, ma quest’anno no, ero convinto, io e la mia famiglia, che avremmo continuato, era quello che volevamo, rimanere a casa. Abbiamo messo il nostro interesse personale al di sopra di tutto, per essere a ...