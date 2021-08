Inter, Calhanoglu fuori contro il Parma per un affaticamento (Di domenica 8 agosto 2021) Infortunio Calhanoglu: affaticamento muscolare, non giocherà stasera contro il Parma il fantasista turco ex Milan L’Inter, tramite un comunicato ufficiale, ha spiegato l’assenza di Hakan Calhanoglu nel test amichevole contro il Parma di questa sera. affaticamento muscolare dopo l’allenamento mattutino per il turco, lasciato precuazionalmente a riposo. TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SU InterNEWS24.COM Ecco il tweet ufficiale da parte dei nerazzurri: COMUNICATO Hakan Calhanoglu non sarà ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021) Infortuniomuscolare, non giocherà staserailil fantasista turco ex Milan L’, tramite un comunicato ufficiale, ha spiegato l’assenza di Hakannel test amichevoleildi questa sera.muscolare dopo l’allenamento mattutino per il turco, lasciato precuazionalmente a riposo. TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SUNEWS24.COM Ecco il tweet ufficiale da parte dei nerazzurri: COMUNICATO Hakannon sarà ...

Calhanoglu e Lukaku fuori Parma-Inter Hakan Calhanoglu is out of Inter’s friendly game with Parma today due to a muscular problem, while Romelu Lukaku is not training ahead of his Chelsea transfer.

