Il Ferragosto di Enrico Franceschini | giro di boa noir tra la Storia e i patàca romagnoli

(Di domenica 8 agosto 2021) Se Georges Simenon nelle storie di Maigret riesce a far sentire al lettore l’odore della pipa, i profumi delle brasserie e gli olezzi delle strade parigine, il giornalistain “” - secondo libro giallo edito da Rizzoli dopo il bell’esordio “Bassa marea” - si sentono l’odore del mare, delle piadine e delle creme solari. Insomma, si sente l’odore della riviera romagnola dove è ambientata anche la seconda avventura del giornalista in pensione Andrea Muratori, detto Mura. La Romagna, grande protagonista del romanzo, compare addirittura già dalla dedica: “Ciao mare. In memoria di Raoul Casadei (1937-2021), nato il ...

