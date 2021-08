Fico | Reddito di cittadinanza si può migliorare | con Draghi si lavora bene

(Di domenica 8 agosto 2021) “Credo sia proprio sbagliato descriverecome un turboliberista e credo che con lui si possarecome Movimento, soprattutto ora che con l’elezione di Conte a presidente i ruoli sono definiti”. Così Roberto, presidente della Camera, in un’intervista a ‘La Repubblica’. In merito alle parole del premier suldidice: “Sì, me le aspettavo e credo siano molto importanti perché il presidente del Consiglio ha detto di condividere l’impianto di base, il concetto del. Il che significa - sottolinea - che questa ...

In merito alle parole del premier suldi cittadinanzadice: 'Sì, me le aspettavo e credo siano molto importanti perché il presidente del Consiglio ha detto di condividere l'impianto di ...... soprattutto ora che con l'elezione di Conte a presidente i ruoli sono definiti", spiega. A chi è contrario aldi cittadianza, come Renzi e Salvini,risponde: "Siamo aperti a ...