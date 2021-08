CRZ 1 | Chentre-Florean show al Vigneti Monferrini

Leggi su rallyeslalom

Un dominio netto quello di Elwise Fulvio, vincitori del 4° Rallysu Skoda Fabia R5 del New Driver's Team e preparata da D'Ambra. Il pilota valdostano ed il navigatore ligure hanno vinto tutte le otto prove speciali in programma, lasciando agli avversari solo la lotta per la seconda posizione.