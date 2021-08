Covid, sarà una lunga convivenza: “Faremo un richiamo all’anno” (Di domenica 8 agosto 2021) Covid, il direttore dell’Aifa Nicola Magrini spiega qual è la situazione attuale sulla terza dose di vaccino Nicola Magrini, direttore dell’Aifa (screen YouTube)Come il virus influenzale, anche per il Covid si potrebbe fare un richiamo all’anno. A dirlo è Nicola Magrini, il direttore dell’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, in un’intervista al Corriere della Sera. Non si sbilancia e non dice se sarà obbligatorio o meno perché è prematuro ma anche “verosimile” che ciò avvenga, ma chiarisce alcuni aspetti riguardanti la terza dose che parlarne in modo generico “è un messaggio che confonde”. ... Leggi su ck12 (Di domenica 8 agosto 2021), il direttore dell’Aifa Nicola Magrini spiega qual è la situazione attuale sulla terza dose di vaccino Nicola Magrini, direttore dell’Aifa (screen YouTube)Come il virus influenzale, anche per ilsi potrebbe fare un. A dirlo è Nicola Magrini, il direttore dell’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, in un’intervista al Corriere della Sera. Non si sbilancia e non dice seobbligatorio o meno perché è prematuro ma anche “verosimile” che ciò avvenga, ma chiarisce alcuni aspetti riguardanti la terza dose che parlarne in modo generico “è un messaggio che confonde”. ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid sarà Magrini (Aifa) 'Vaccini? Probabile un richiamo all'anno'/ 'Terza dose non per tutti' Un richiamo anticipato non sarà per tutti, solo per gli immunodepressi come trapiantati, pazienti ... BOLLETTINO VACCINI COVID 8 AGOSTO/ 71,4 milioni vaccinati: Aifa, "una dose all'anno" Riguardo la ...

