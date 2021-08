Calciomercato Atalanta: pronto l’all-in su Koopmeiners dell’AZ (Di domenica 8 agosto 2021) Dopo aver perfezionato gli affari che hanno portato Pierluigi Gollini e Cristian Romero al Tottenham, l’Atalanta può concentrarsi sugli ultimi colpi di mercato. Con gli acquisti di Juan Musso e Merih Demiral già in cassaforte, la Dea punterebbe a completare dapprima il pacchetto arretrato e poi il centrocampo. Con Palomino in uscita (mezza Serie A su di lui), l’Atalanta andrebbe forte su Takehiro Tomiyasu o Sven Botman. Ma è a in mediana che si attende il colpo migliore, col tesoretto incassato da Romero i bergamaschi sarebbero pronti a sferrare l’assalto definitivo, secondo Tuttosport, a Teun Koopmeiners. Il calciatore olandese ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 8 agosto 2021) Dopo aver perfezionato gli affari che hanno portato Pierluigi Gollini e Cristian Romero al Tottenham, l’può concentrarsi sugli ultimi colpi di mercato. Con gli acquisti di Juan Musso e Merih Demiral già in cassaforte, la Dea punterebbe a completare dapprima il pacchetto arretrato e poi il centrocampo. Con Palomino in uscita (mezza Serie A su di lui), l’andrebbe forte su Takehiro Tomiyasu o Sven Botman. Ma è a in mediana che si attende il colpo migliore, col tesoretto incassato da Romero i bergamaschi sarebbero pronti a sferrare l’assalto definitivo, secondo Tuttosport, a Teun. Il calciatore olandese ...

