Belen Rodriguez e Antonino: tutto deciso, la scelta dopo la nascita di Luna (Di domenica 8 agosto 2021) Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: la coppia, dopo la nascita di Luna Marì, ha deciso il proprio futuro? L’indizio social scatena i fans. Un anno fa iniziava la favola d’amore di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. dopo aver sofferto per la fine del matrimonio con Stefano De Martino, la showgirl argentina, dodici mesi fa, apriva L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 8 agosto 2021)Spinalbese: la coppia,ladiMarì, hail proprio futuro? L’indizio social scatena i fans. Un anno fa iniziava la favola d’amore diSpinalbese.aver sofferto per la fine del matrimonio con Stefano De Martino, la showgirl argentina, dodici mesi fa, apriva L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

eia58 : RT @YoshiIrai: Esilaranti I grillopitechi che si esaltano perché il 93% dei votanti (circa 60.000 voti) ha votato SI per l'elezione di #Con… - xp_edo : RT @YoshiIrai: Esilaranti I grillopitechi che si esaltano perché il 93% dei votanti (circa 60.000 voti) ha votato SI per l'elezione di #Con… - AlvisiConci : RT @YoshiIrai: Esilaranti I grillopitechi che si esaltano perché il 93% dei votanti (circa 60.000 voti) ha votato SI per l'elezione di #Con… - ManuelaBellipan : RT @YoshiIrai: Esilaranti I grillopitechi che si esaltano perché il 93% dei votanti (circa 60.000 voti) ha votato SI per l'elezione di #Con… - grazierenzi : RT @YoshiIrai: Esilaranti I grillopitechi che si esaltano perché il 93% dei votanti (circa 60.000 voti) ha votato SI per l'elezione di #Con… -