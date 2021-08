Amichevole Real Madrid-Milan | Maignan | “Importante non prendere gol”

Advertising

DiMarzio : Le scelte di #Pioli per #RealMadridMilan - Gazzetta_it : Il Milan tiene testa al Real Madrid. E Maignan para un rigore a Bale #RealMilan - mirkocalemme : Il #RealMadrid deve cedere #Isco: costa 20M€, ma lo sconto è possibile. Il #Milan cerca un trequartista ed ha un ot… - Salvato47799749 : Oggi amichevole Real Madrid- Milan finita 0-0. Maignan , nuovo portiere del Milan, para un rigore a Bale. Premetto… - Milannews24_com : #Maignan: «Quella di oggi è stata una partita da Champions League» -

Ultime Notizie dalla rete : Amichevole Real

... parla a Milan Tv dopo lo 0 - 0 colMadrid , sfida in cui ha parato un rigore a Gareth Bale : 'È stato un matchdal sapore di Champions League dato che abbiamo affrontato il...Un gol alla primacontro il Nizza e poi alcune buone prestazioni, come quella fornita nel match terminato 0 - 0 contro ilMadrid , nel quale Pioli lo ha schierato dal primo minuto. Le ...Soddisfatto il centravanti francese per il pareggio ottenuto contro il Real Madrid dalla squadra rossonera allenata da mister Stefano Pioli.Mike Maignan, portiere del Milan, parla a Milan Tv dopo lo 0-0 col Real Madrid, sfida in cui ha parato un rigore a Gareth Bale: "È stato un match amichevole ...