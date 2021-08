Acquaroli: 'Contagi in crescita ma restiamo in zona bianca. I parametri Ue non contano' (Di domenica 8 agosto 2021) ANCONA - 'Non sappiamo cosa accadrà nelle prossime settimane, sicuramente anche nelle Marche il numero dei positivi sta crescendo come in tutta Italia e in tutta Europa, ma la situazione è ancora ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 8 agosto 2021) ANCONA - 'Non sappiamo cosa accadrà nelle prossime settimane, sicuramente anche nelle Marche il numero dei positivi sta crescendo come in tutta Italia e in tutta Europa, ma la situazione è ancora ...

