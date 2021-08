A New York una donna musulmana a capo della polizia: è la prima volta (Di domenica 8 agosto 2021) Filastine Srour, 38 anni, è la prima donna musulmana a essere nominata capitano nel dipartimento di polizia di New York. Una promozione storica la sua: è la prima donna di origine araba a raggiungere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 8 agosto 2021) Filastine Srour, 38 anni, è laa essere nominata capitano nel dipartimento didi New. Una promozione storica la sua: è ladi origine araba a raggiungere ...

Ultime Notizie dalla rete : New York A New York una donna musulmana a capo della polizia: è la prima volta Filastine Srour, 38 anni, è la prima donna musulmana a essere nominata capitano nel dipartimento di polizia di New York. Una promozione storica la sua: è la prima donna di origine araba a raggiungere uno dei ranghi più alti. Facendo la storia e diventando un esempio. Filastine Srour è nata nel Bronx da ...

Joel Kinnaman, la star di The Suicide Squad chiede un ordine restrittivo contro la sua ex Joel Kinnaman di The Suicide Squad ha richiesto un ordine restrittivo contro Bella Davis, la sua ex che lo ha accusato di averla violentata nel 2018 a New York e ha tentato di estorcergli denaro e age ...

A New York una donna musulmana a capo della polizia: è la prima volta Filastine Srour, 38 anni, è nata nel Bronx da immigrati palestinesti. Ha una laurea in criminologia e un master in psicologia forense ...

