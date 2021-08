Uomini e donne, Tara Gabrieletto ritorno di fiamma con Cristian Galella? L’indizio (Di sabato 7 agosto 2021) Alcuni amori non finiscono mai, come quello degli ex protagonisti storici di Uomini e donne, Cristian Galella e Tara Gabrieletto. Dopo la recente rottura della coppia nata alla corte di Maria De Filippi, un gesto che Tara ha palesato in rete in queste desta ora il sospetto generale che i due siano tornati ad amarsi, dopo l’ultimo periodo di crisi vissuto nell’era della pandemia da Coronavirus in corso. Oltre i rumors sulla loro relazione, svelati anche i dettagli della loro vita privata attualmente incentrata sull’attività lavorativa. Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 7 agosto 2021) Alcuni amori non finiscono mai, come quello degli ex protagonisti storici di. Dopo la recente rottura della coppia nata alla corte di Maria De Filippi, un gesto cheha palesato in rete in queste desta ora il sospetto generale che i due siano tornati ad amarsi, dopo l’ultimo periodo di crisi vissuto nell’era della pandemia da Coronavirus in corso. Oltre i rumors sulla loro relazione, svelati anche i dettagli della loro vita privata attualmente incentrata sull’attività lavorativa.e ...

