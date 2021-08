Uomini e Donne, si riparte con le registrazioni: presenti Gemma e Tina Cipollari (Di sabato 7 agosto 2021) Ancora qualche settimana e le porte di Uomini e Donne si spalancheranno di nuovo. La stagione 2021-2022 si preannuncia ancora più avvincente, del resto Maria De Filippi è abile a partorire nuove idee, volte a tenere in vita il longevo dating show di Canale 5. La novità di quest'anno riguarderà la presenza di una tronista trans e soltanto a fine agosto sarà possibile scoprire esattamente di chi si tratta. Per quanto riguarda Tina e Gemma Galgani, le due Donne non mancheranno. Gemma, però, questa volta avrà un'altra 'nemica': Isabella Ricci! Ecco quando inizia Uomini e ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 7 agosto 2021) Ancora qualche settimana e le porte disi spalancheranno di nuovo. La stagione 2021-2022 si preannuncia ancora più avvincente, del resto Maria De Filippi è abile a partorire nuove idee, volte a tenere in vita il longevo dating show di Canale 5. La novità di quest'anno riguarderà la presenza di una tronista trans e soltanto a fine agosto sarà possibile scoprire esattamente di chi si tratta. Per quanto riguardaGalgani, le duenon mancheranno., però, questa volta avrà un'altra 'nemica': Isabella Ricci! Ecco quando iniziae ...

