Udinese-Empoli 1-0: un autogol di Viti dà la vittoria a Gotti (Di sabato 7 agosto 2021) L'Udinese vince in amichevole contro la neopromossa Empoli: decisivo uno sfortunato autogol di Viti per la vittoria L'Udinese vince la seconda amichevole consecutiva, questa volta al sapore di Serie A. I friulani passano sull'Empoli per 1-0 grazie all'autogol di Viti al 44?. Udinese-Empoli 1-0: risultato e tabellino Rete; aut. 44? Viti Udinese (3-5-2): Silvestri; De Maio (st 17' Zeegelaar), Nuytinck, Samir; Molina (st 24' Ianesi), Arslan (st 17' Samardzic), Walace, ...

