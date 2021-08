Striscia la Notizia, vi siete mai chiesti chi è il Gabibbo? Dopo anni svelata l’identità (Di sabato 7 agosto 2021) Striscia la Notizia, il telegiornale satirico di Canale 5, ha visto alternarsi personaggi simpatici e di talento, presentatori, veline e soprattutto il mitico Gabibbo. Ma chi è che anima il pupazzo rosso più famoso della televisione? IlGabibbo-AltraNotizia La mascotte che accompagna le notizie di satira annunciate dallo storico bancone di Striscia è un attore, comico e coreografo. Ecco chi veste i panni del Gabibbo. La mascotte di Striscia La Notizia Dentro il pupazzo c’è stato fino al 2017 Gero ... Leggi su altranotizia (Di sabato 7 agosto 2021)la, il telegiornale satirico di Canale 5, ha visto alternarsi personaggi simpatici e di talento, presentatori, veline e soprattutto il mitico. Ma chi è che anima il pupazzo rosso più famoso della televisione? Il-AltraLa mascotte che accompagna le notizie di satira annunciate dallo storico bancone diè un attore, comico e coreografo. Ecco chi veste i pdel. La mascotte diLaDentro il pupazzo c’è stato fino al 2017 Gero ...

